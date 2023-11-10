Хто отримає найменше підвищення пенсії після індексації у 2024 році

У 2024 році проведуть індексацію пенсій. Але дехто отримає найменше підвищення пенсії.

У бюджеті закладена значна сума на проведення перерахунку, однак і цих коштів може не вистачити.

Найменше підвищення виплат буде в українців, які вийшли на пенсію в останні три роки.

За словами міністра соцполітики Оксани Жолнович, 40% українців отримають найменшу індексацію, передає НСН.

«Найменша індексація буде у людей, які вийшли на пенсії в останні три роки, бо їхні виплати відповідають ринку. На відміну від людей, які отримали пенсію у 2000-х роках. Якщо дуже спрощено, то людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки. Індексація пенсій проводиться на рівень інфляції відповідно до останніх трьох років. Тобто системно занижували пенсію такій категорії громадян. І в результаті в нас є люди, які отримують 2500 грн», зазначила очільниця Мінсоцполітики.

Також Оксана Жолнович розповіла, що для проведення індексації загалом потрібно втричі більше, ніж закладено в бюджеті.

«Звісно, ідеальний варіант проіндексувати пенсії всім, але на це потрібно близько 300 млрд грн. Це шалені гроші. В нас у 2024-му закладено лише 100 млрд грн. Тому ми підтягуємо тих, хто отримує найменше. Це близько 60% від загальної кількості», наголосила міністерка.

На скільки підвищиться середня пенсія та як і коли проведуть індексацію в 2024 році

Індексацію пенсій планують провести з 1 березня 2024 року.

Як повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, після індексації в 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тисяч грн. Середня пенсія в 2023 році становить 5311 грн.

За словами Дениса Шмигаля, в 2024 році індексація пройде за новим принципом. Будуть впроваджені коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію.

Йдеться про те, щоб подолати закладену в законі несправедливість, коли для людей, які виходять на пенсію у різні роки, застосовуються різні показники середньої зарплати. Адже ті, хто виходить пізніше, отримують пенсію з прив’язкою до вищої, сучаснішої, середньої зарплати по країні. Відповідно, старі пенсії відстають від нових і ситуацію не виправляє навіть індексація.

За словами глави уряду, запровадження системи балів має усунути цю диспропорцію. Розміри давно призначених пенсій мають підтягнути до сучасного рівня.

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