5,3 тисячі гривень: хто отримав найбільші надбавки до пенсії за останній рік

В Україні за рік найбільші надбавки до пенсії отримали судді. Вони отримали прибавку у розмірі 5,3 тисячі гривень, а їхня середня виплата склала 97,7 тис. грн.

Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду, передає НСН з посиланням на видання «Патріоти України».

Зазначимо, в Україні пенсії одержують 10,69 млн осіб. При цьому суддям гарантовано особливу виплату, розмір якої необмежений.

Якщо звичайний пенсіонер не може отримувати більше ніж 20,9 тис. грн, то розмір виплати судді вже наближається до 100 тис. грн. Ті, хто вийшли на пенсію після досягнення пенсійного віку, у середньому отримують виплату у розмірі 5144 грн.

Середня пенсія в Україні за рік (з квітня 2022 року до квітня 2023 року) зросла з 4370 до 5238 грн. Нижче за прожитковий мінімум пенсію отримують 69 тис. українців. Це ті пенсіонери, котрі не мають достатньої кількості стажу для повної виплати. У середньому вони отримують лише 1240 грн (рік тому було 1132 грн).

Пенсію з вислуги років, на яку мають право пільгові категорії (це українці, які працювали в шкідливих для здоров’я умовах) отримують 567 тис. осіб. Нині їхня середня пенсія становить 9173 грн, а рік тому було 7240 грн.

Зазначимо, в Україні формула розрахунку пенсії не дає змоги отримувати високу виплату. Справа в тому, що за кожен відпрацьований рік можна отримати лише 1% розрахункового заробітку. І при цьому розрахунковий заробіток найчастіше значно нижчий, ніж остання зарплата.

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