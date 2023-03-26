Щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 гривень – хто зможе її отримувати

В Україні багато українців окрім пенсій отримують ще різні надбавки та доплати. Кому встановлена щомісячна надбавка до пенсії у 500 гривень

Покладено такі додаткові виплати та учасникам бойових дій. Про це розповідає НСН з посиланням на НаПЕНСІЇ

Учасники бойових дій можуть виходити на пенсію достроково. Так, чоловіки як кадрові військові, так і ні, які мають статус УБД, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки – у 50. Чоловікам необхідно мати не менше ніж 25 років страхового стажу, жінкам – 20 років. І тут вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу.

Кадрові військові за наявності необхідної вислуги років можуть вийти на пенсію раніше.

Відповідне право на зниження пенсійного віку мають сім’ї військових, які загинули під час бойових дій

Учасникам бойових дій встановлена щомісячна надбавка до пенсії.

До сім’ї військових належать чоловік (дружина), якщо вони не одружилися, батьки, яким надано статус сім’ї загиблого захисника/захисниці України.

Які надбавки до пенсії належать учасникам бойових дій?

Учасникам бойових дій надбавка до пенсії встановлюється у розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Станом на 1 грудня 2022 року це становить 523,25 грн. Законом “Про покращення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” від 2004 року передбачено ще цільову грошову допомогу у розмірі 40 грн.

Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму (норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року №543). Тобто зараз така пенсія не може бути меншою за 4395,30 грн.

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