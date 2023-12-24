На війні загинув актор Богдан Колесник

На війні загинув актор театру та кіно Богдан Колесник. Це сталося 23 грудня під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко у Facebook, передає НСН.

У Держкіно зазначили, що Колесник брав участь у зйомках серіалів «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка».

Працював у театрі «Особистості» та в Українському Сучасному Театрі.

«Висловлюємо співчуття рідним і близьким Богдана! Вічна Слава Герою!» йдеться у повідомленні.

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