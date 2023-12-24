Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

На війні загинув актор Богдан Колесник

Журналіст
На війні загинув актор Богдан Колесник

На війні загинув актор театру та кіно Богдан Колесник. Це сталося 23 грудня під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко у Facebook, передає НСН.

У Держкіно зазначили, що Колесник брав участь у зйомках серіалів «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка».

Працював у театрі «Особистості» та в Українському Сучасному Театрі.

«Висловлюємо співчуття рідним і близьким Богдана! Вічна Слава Герою!» йдеться у повідомленні.

Ще новини України: На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко

Корисні посилання дивіться нижче

Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×