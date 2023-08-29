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На кордоні України і Білорусі вночі пролунали вибухи – що сталося (фото)

Журналіст
На кордоні України і Білорусі вночі пролунали вибухи – що сталося
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Вночі 29 серпня на кордоні України і Білорусі пролунали вибухи. У Держприкордонслужбі пояснили, що сталося, передає НСН.

Близько 3:30 на залізничному мосту за 800 метрів від станції Словечно в Гомельській області Білорусі пролунали вибухи. Як зазначається, здетонували кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Уночі на білорусько українському кордоні вибухнуло кілька мін через удар блискавки 1

Також є фото з білоруської території, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту – пошкодження прямісінько на кордоні Білорусі з Україною. На світлині можна навіть побачити білоруський прикордонний стовп.

Уночі на білорусько українському кордоні вибухнуло кілька мін через удар блискавки

Білоруські пабліки заявили, що причиною детонації мін став удар блискавки.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив, що детонація мінно-загороджувальних споруджень відбулася через удар блискавки.

За інформацією, якою я володію, ніхто не постраждав. Окремо додам, що діє обмеження пересування громадян на кордоні, особливо поблизу лінії кордону. Тому мінні загородження на окремих напрямках, важливих для безпеки України, загрожують лише тим, хто хоче прийти до нас із війною, наголосив Демченко.

Відомо, що внаслідок вибухів була пошкоджена опора залізничного мосту та зруйновано полотно в обидва боки.

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