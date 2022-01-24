На дорогах України з’являться поліцейські автомобілі “фантоми”

Уже цього тижня поліцейські автомобілі «фантоми» розпочнуть стежити за порядком на дорогах України.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі одного з телеканалів, інформує Урядовий портал, передає NNS.
За словами очільника МВС, нові поліцейські автомобілі «фантоми» мають насамперед превентивну функцію. Їхнє завдання — запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі.
«Автомобіль «фантом» без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об’єктів одночасно. Система передаватиме інформацію — й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості», повідомив очільник МВС.
Також Денис Монастирський зазначив, що автомобілі «фантоми» фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.
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Очікується, що присутність таких автопатрулів на наших автодорогах сприятиме дотриманню Правил дорожнього руху й покращить ситуацію на дорогах.
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