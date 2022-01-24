Українців хочуть довічно позбавляти водійських прав – законопроект

У Верховну Раду внесли законопроект, яким пропонують довічно позбавляти водійських прав порушників правил дорожнього руху.

Про це йдется на офіційному сайті парламенту, пише Апостроф, передає NNS.

Проект закону №6278 передбачає посилення відповідальності українських водіїв. Необхідність прийняття документу, як зазначають автори законопроекту, “зумовлене непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною”.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, проект закону пропонує внести зміни до кодексу про адміністративні правопорушення для можливості довічного позбавлення права керувати автомобілем “за систематичне порушення порядку користування цим правом”.

У пояснювальній записці до законопроекту також вказано, що запровадження парламентом цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на українських дорогах.

“Проектом закону пропонується внести зміни до статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та до статті 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами до довічного терміну. Прийняття законопроекту не передбачає додаткових витрат з державного бюджету України”, йдеться у документі на сайті Ради.

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