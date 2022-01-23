Які документи знадобляться водіям для проходження техогляду

Вже цього року техогляд для автомобілів в Україні стане обов’язковим. Він стосуватиметься машин, мопедів та мотоциклів, у зв’язку з чим у власників транспортних засобів може виникнути питання — які документи потрібні для проходження техогляду.

NNS з посиланням на Телеграф нагадує перелік обов’язкових документів для обов’язкового техогляду.

Зазначимо, що проводити перевірку машин та видавати відповідний документ можуть виключно сертифіковані СТО. Перелік таких має з’явитися ближче до вересня 2022 року, проте вже зараз відомо, які документи вимагатимуть.

Які документи знадобляться для проходження ТО:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

для автомобілів на газовому паливі, машин зі спецсигналами (звуковими, світловими) знадобиться дозвіл на їх встановлення та використання;

для автомобілів, що перевозять небезпечні вантажі знадобляться свідоцтво про допуск ТЗ до таких перевезень та свідоцтво про проходження водіїв таких ТЗ спеціального навчання.

Нагадаємо, що повернути обов’язковий технічний огляд мають у вересні 2022 року, але це зовсім не означає, що він буде масовим і всіх одразу почнуть штрафувати. Насамперед це торкнеться машин комерційної сфери.

Так, до техогляду зобов’яжуть людей, які володіють:

автомобілями, які використовують уже понад чотири роки;

транспортом, у якого двигун перевищує об’єм 125 куб. см (або у випадку електротранспорту – потужність більше 4 кВт);

машинами, що здатні розвивати швидкість понад 25 км/годину.

Після проходження перевірки фахівець повинен видати спеціальний е-талон.

Для кого в Україні техогляд авто стане обов’язковим у 2022 році

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