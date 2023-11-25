МВС передало у музей Голодомору понад 1000 архівних документів періоду геноциду українців (фото)

МВС передало у музей Голодомору 1022 архівні справи періоду геноциду українців у 1932-1933 рр, щоб дослідити їх.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ, передає НСН.

Ми оприлюднюємо архівні справи фонду 32 «Кримінальні справи судових та позасудових органів» з Галузевого державного архіву МВС України. Ми ставимо за мету показати суспільству та ввести в широкий науковий обіг документи архівів, як головне джерело у дослідженні Голодомору, а також як доказ вчинення злочину геноциду комуністичним режимом, сказала державний секретар МВС України Інна Ящук.

Ці 1022 справи дають можливість історикам дослідити вплив комуністичного режиму, який створив штучний голод, що доводив українців до стану відчаю та переходу за межу людської моралі. Мотивації канібалізму були продиктовані приреченістю людей.

Можемо стверджувати, що голод впливав на психіку людини та її свідомість. Тому науковці ще мають вивчити ці архівні справи з точки зору медицини, психології, соціології, економічної географії та інших наук, підкреслила Інна Ящук при передачі архівних справ Голодомору в музей.

У вказаних справах в анкеті обвинуваченого спеціально обумовлена графа «громадянство і національність», і майже всі, хто значився у справах були українцями.

Зараз ми знову переживаємо геноцид українського народу. Непокаране зло повернулось – війська рф спалюють врожаї на українських полях, перешкоджають постачанню зерна морем, мінують моря та поля, б’ють по портовій інфраструктурі та елеваторам, викрадають зерно та катують голодом полонених українських військовослужбовців. Росіяни наслідують політику сталіна, намагаючись використовувати голод, як зброю. Оприлюднення справ Голодомору, висвітлення правди, наукові дослідження в цій сфері, є кроком до руйнування брехні, маніпуляцій та дезінформації, на якій тримається вся російська верхівка, підкреслили в МВС.

Як наголосив очільник МВС Ігор Клименко, майже сто років потому ворог не відмовився від своєї мети – знищити нашу ідентичність, відібрати свободу і позбавити незалежності:

Ретельно збираємо докази, документуємо всі воєнні злочини окупантів. Вони обов’язково за все відповідатимуть. Ніколи не поступимося нашою свободою. Маємо пройти цей шлях, згуртовано і без остраху. Маємо перемогти зло, аби ніколи більше не допустити трагедій. Маємо пам’ятати чорні сторінки історії, адже національна пам’ять – складова нашої безпеки.

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