Як працюють мобільні групи ППО, розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як працюють мобільні групи ППО.

Він зазначив, що групи протиповітряної оборони діють не тільки поблизу Києва, а й на інших напрямках.

Про це Наєв розповів в інтерв’ю Укрінформу, передає НСН.

«Завдання маневрених вогневих груп — не тільки забезпечити протиповітряну оборону Києва. Вони також використовуються і на інших напрямках в операційній зоні підпорядкованих угруповань військ», сказав генерал-лейтенант.

За словами Наєва, метою мобільних бойових груп є «підвищення ефективності» протиповітряного прикриття зі знищення засобів повітряного нападу ворога — літаків, крилатих ракет і безпілотників.

Також, як зазначив військовий, маневрові вогневі групи використовуються для протиповітряного прикриття об’єктів критичної інфраструктури та під час переміщення військ.

«За допомогою Головнокомандувача ЗСУ, країн-партнерів та волонтерів ми забезпечили мобільні вогневі групи автомобілями великої прохідності. Це дає змогу швидко реагувати на загрози», додав командувач Об’єднаних сил.

Російська армія майже не щодня атакує Україну різними типами ракет і дронів.

Зазначимо, що у ніч на вівторок, 23 травня, Повітряні сили України на різних напрямках знищили шість ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131”. Також за минулу добу були знищені два розвідувальні БпЛА “Мерлін-ВР”.

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