Комбат ЗСУ закликав мобілізувати 18-20-річних чоловіків, а не «дідів»

Командир штурмового батальйону ЗСУ закликав мобілізувати 18-20-річних, а не «дідів». Навіть, якщо вони студенти.

Командир Першого штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ Петро «Ролло» Горбатенко закликав поповнювати лави ЗСУ молодшими військовозобов’язаними, а не 50-річними чоловіками, які мають хронічні захворювання.

Як передає НСН, про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За словами Горбатенка, Україні потрібна більш розширена мобілізація, під час якої в армію потрібно призивати 18–20 річних чоловіків, навіть якщо вони є студентами.

З усією повагою, потрібно мобілізувати, не старих дідів. 50-річні — це не старі діди, але, коли доходить до бойових дій, усі вони схожі на старих. Вони мають багато хронічних хвороб. Потрібно мобілізувати 18-річних, 20-річних, вважає Горбатенко.

Командир батальйону розповів, що 50-річні мобілізовані чоловіки мають багато хронічних захворювань, тому більшість з них вже не здатні виконувати бойові завдання. Таким чином мобілізація студентів змогла б замінити старших чоловіків призовного віку для активних бойових дій.

В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Все здобувається. Питання у підході до підготовки, сказав Горбатенко.

Також на думку штурмовика, головне завдання ЗСУ у війні – це зробити небоєздатною російську армію.

Головне завдання війни – не стільки звільнення територій, скільки знищення особового складу, техніки і вогневих засобів противника. Ми територію можемо не звільнити, ми можемо зробити небоєздатною російську армію, і потім територія сама звільниться. Пам’ятаємо, що у Першій світовій війні Німеччина програла, знаходячись на чужій території, вважає Горбатенко.

На його думку, щоб деокупувати Донбас із меншими втратами, потрібно його не штурмувати, а взяти в кільце.

Регіон Донбасу – це міська агломерація забудов. У всіх попередніх конфліктах його намагались не стільки штурмувати, скільки обходити, і потім вже переходити до зачистки. Питання, наскільки буде вдало витрачати ресурс на бої на цьому клаптику, ніж провести маневр з його оточення – в тому числі коридор між Маріуполем і Донецьком, орієнтовно Волноваха, і через Харків-Луганськ обійти. Я думаю, краще було б зробити так. Але є проблема з застосуванням техніки, і ця проблема називається БПЛА різного характеру дій. І ми переходимо ближче до Першої світової, там, де в основному все відбувається “на нозі”, сказав Горбатенко.

Зазначимо, за даними ВВС з України від початку повномасштабного вторгнення втекли 20 000 чоловіків, побоюючись мобілізації.

Журналісти видання встановили таку кількість, запросивши дані про нелегальний перетин кордонів у Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини в період з лютого 2022 по 31 серпня 2023 року.

Раніше ми писали про те, що у мобілізацію хочуть внести зміни. До Верховної Ради подано відповідний законопроєкт.

Проєктом закону пропонується призивати громадян на військову службу під час мобілізації, враховуючи морально-вольові якості та письмове підтвердження готовності захищати країну зі зброєю в руках.

Комбат ЗСУ закликав мобілізувати 18-20-річних чоловіків, а не «дідів». Відео

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