Чоловіків можна мобілізувати не тільки на фронт – що пропонують у Верховній Раді

Українців можна мобілізувати не тільки на фронт, а також на підприємства військово-промислового комплексу, причому наразі ця потреба особливо актуальна.

Відповідну заяву зробив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю «Українській правді», передає НСН.

«На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема», заявив він.

Рахманін зазначив, що розглядає можливість представлення в парламенті відповідного законопроєкту, хоча й не має великих надій на те, що його ідеї будуть прийняті з розумінням.

Також парламентар висловив думку про можливе посилення мобілізаційних заходів в Україні. З його слів, ситуація на Сході нашої країни вже розглядається, як війна на виснаження, а одним з ключових ресурсів для перемоги, за його словами, є мобілізація.

«Коли планувалася велика наступальна операція, то, починаючи з листопада і приблизно по квітень–травень мобілізаційні плани суттєво збільшувалися. Зараз, наскільки я розумію, додаткова потреба в ресурсах знадобиться», повідомив нардеп.

Серед причин він назвав втрати особового складу, а також необхідність формувати нові з’єднання та бригади.

У деяких регіонах різко впала мобілізація

Після зміни керівництва регіональних ТЦК темпи мобілізації в деяких областях суттєво знизилися. Сергій Рахманін повідомив, що раніше аутсайдерами щодо поповнення мобілізаційного ресурсу були західні регіони та Одеська область.

На окремих регіонах план виконувався на 95%. Зараз відсоток мобілізації в них різко впав – до 10%.

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