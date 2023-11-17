Чоловіки збиралися переплисти Тису з нарукавниками фламінго і дитячим кругом – тікали за кордон

Прикордонники завадили двом чоловікам перетнути кордон з Румунією. Останні збиралися переплисти Тису з нарукавниками фламінго і дитячим кругом.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Для здійснення свого задуму зловмисники обрали річкову ділянку, де держрубіж пролягає річкою Тиса. Один із плавців є жителем Закарпаття, інший приїхав з Полтавщини.

Прикордонники з’ясували, що закарпатець пообіцяв своєму товаришеві супроводити його в сусідню країну. З цією метою він забезпечив полтавчанина гідрокостюмом та «надійним» плавзасобом – надувним дитячим колом.

«А щоб він не сумнівався, що стрімку та бурхливу гірську річку із потужною течією зовсім легко подолати, себе закарпатець убезпечив надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго. Про те, що глибина Тиси на напрямку їх руху сягає чотирьох метрів, а ширина майже 50 метрів і, що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків – провідник волів мовчати», йдеться у повідомленні.

За таку ескорт-послугу закарпатець планував отримати $3200.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Крім того, щодо виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» Кримінального кодексу України прикордонники направили до Нацполіції відповідне повідомлення.

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