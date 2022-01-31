Мінус 50% у платіжці: як зменшити витрати на комуналку

Державна програма з енергоефективності, яка діє в Україні, достатньо популярна серед українців, оскільки дає змогу доволі швидко «повернути» кошти, витрачені на термомодернізацію житла, зменшити суми у платіжці та отримати значно вищий рівень комфорту у власних оселях.

Про це у своєму блозі «Мінус 50% у платіжці. Як енергоефективність дозволяє зменшувати витрати на комуналку і підвищувати комфорт в оселях» у одному з видань написала заступник Міністра енергетики Юлія Підкоморна, інформує Урядовий портал, передає NNS.

«Державна програма з енергоефективності – перевірений роками ефективний інструмент державної підтримки при впровадженні енергоефективних заходів в оселях. Програма надає співфінансування мешканцям будинків, які вирішили зробити термомодернізацію. Часто державна програма посилюється також місцевими програмами, що масштабує їхній ефект і значно зменшує інвестиції, які потрібно зробити самим мешканцям», зазначає у своєму блозі Юлія Підкоморна.

За 7 років Програмою скористалися близько 870 тисяч домогосподарств, які проінвестували в енергоефективні заходи й отримали державну компенсацію у майже 3,5 млрд гривень.

«Загалом комплексна термомодернізація будинку (від встановлення побудинкових лічильників тепла і індивідуальних теплових пунктів до заміни дверей і вікон) здатна зменшити споживання енергії на 50% і навіть більше. А разом з цим – знизити витрати на опалення та гаряче водопостачання», пише Юлія Підкоморна.

Заступник Міністра навела приклад енергомодернізації житлового фонду Польщі, де за 20 років було проведено масштабну термомодернізацію житлового фонду. Вона також підкреслила, що розмір компенсації по кредитах в Україні з боку держави є більшим, ніж у Польщі.

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