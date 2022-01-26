У платіжках українців з’явився ще один комунальний тариф: запроваджується абонплата за опалення

Цю суму платитимуть усі, хто користується централізованим опаленням та гарячим водопостачанням. Запровадження такої абонплати передбачено законами України “Про житлово-комунальні послуги” та “Про комерційний облік комунальних послуг”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Раніше такий платіж був передбачений лише в Києві, проте з 1 грудня 2021 року його почали запроваджувати і в інших містах.

Абонплата за опалення розрахована на такі видатки:

витрати виконавця, пов’язані з укладанням договору про надання комунальної послуги;

здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами;

нарахування та стягнення плати за спожиті комунальні послуги;

обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (за їхньої наявності у будівлі споживача);

виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води).

Українці оплачували ці послуги й раніше, але вони були заверстані в тариф на опалення. Проте після змін у законах їх виділили в окремий платіж. При цьому нарахування внесків на обслуговування та заміну лічильників комерційного обліку скасовано.

Розмір абонплати за опалення обчислюватиметься за такою формулою:

2 х ПМ х 2,58 х 0,15 х К,

де: ПМ – це прожитковий мінімум; 2,58 – середня кількість людей у сім’ї; 0,15 – середня частка витрат за комунальні послуги від загального доходу; К – коефіцієнт (для опалення та води він дорівнює 0,019).

Розміри абонлати за опалення та гарячу воду з розрахунку на одного абонента з’явилися на сайтах місцевих підприємств ТКЕ, які здійснюють обслуговування мешканців того чи іншого регіону.

В інформації також сказано, що розмір абонплати не залежить від обсягу спожитих комунальних послуг. Як очевидно з формули, він змінюватиметься лише зі зростанням прожиткового мінімуму у країні. Цей комунальний тариф виставлятиметься та оплачуватиметься щомісяця.

У лютому споживачі отримають платіжки на воду з новими цінами