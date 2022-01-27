Ціни на газ у лютому: що пропонують постачальники

Скільки українці платитимуть за газ у лютому, передає NNS з посиланням на ГазПравду.

У лютому 2022 року українці платитимуть за газ за цінами від 7,7 до 11,99 грн/куб. м. Відповідні тарифи наступного місяця в рамках річних контрактів почали публікувати газопостачальні компанії, які не можуть підвищувати цінників до закінчення опалювального сезону.

Станом на 27 січня найдешевший газ пропонує своїм клієнтам компанія “Еру Людям” – 7,7 грн. Вона знизила річну ціну із 8,1 грн.

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Інші постачальники свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни, нижчі за 8 грн за кубометр. Окрім “Еру людям”, найнижчі тарифи пропонують такі компанії:

7,799 грн – “Енерджі Трейд Груп”;

7,80 грн – Neogas;

7,88 грн/куб. м – “Евода Трейд” та КП “Луцькводоканал”;

7,89 грн/куб. м – “Черкаси Збут” та “Уманьгаз Збут”.

7,90 грн – “Паливенерго”.

Державний “Нафтогаз” пропонує клієнтам 7,96 грн./куб. м. Таку ж ціну встановили “Газпостачсервіс” та “Тернопільоблгаз Збут” (повний список дивіться внизу).

Водночас найдорожчі розцінки – у “Стрийнафтогаз” (11,99 грн), “Юніверс Газ” (11,4 грн) та “ТАС Енергія країни” (11,22 грн).

Нагадаємо, що нові річні тарифи на сезон 2022/2023 постачальники мають оприлюднити у квітні.