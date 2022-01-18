Доставка газу в Україні подорожчала: як платити менше

З 1 січня в Україні затвердили нові тарифи на розподіл і транспортування газу. У середньому послуга подорожчала на 3,9 %. Однак, суму до сплати можна зменшити.

Про це йдеться у матеріалі “Факти“, передають novyny.live, інформує NNS.

Як заощадити?

Для кожного облгазу розмір тарифу визначається індивідуально та залежить від регіону, кількості споживачів та розміру витрат на роботу системи.

Що стосується суми в платіжках, то вона залежить він обсягів спожитого газу. За основу береться обсяг використаного палива за попередній період, який ділиться на 12 та множиться на тариф місцевого облгазу.

Але суму до сплати можна зменшити. До прикладу, якщо користувач не користується газовим котлом, то йому варто звернутися до облгазу з заявою про відключення газового котла та змінити категорію споживання у договорі про розподіл газу. Ця зміна вплине на нарахування за розподіл на майбутні періоди (з 1 січня наступного року).

Також плата за розподіл газу не нараховується тим домогосподарствам, яким офіційно було припинено постачання газу, про що складено відповідний акт. Газова труба має бути опломбована. Також має бути розірвано договір щодо розподілу газу.

“Якщо споживач не бажає платити за розподіл газу, йому необхідно звернутися до свого оператора ГРМ та написати заяву про припинення постачання газу з розірванням договору. За необхідності відновлення газопостачання доведеться здійснити оплату за його підключення”, додали в статті.

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