Медичний канабіс в Україні можуть легалізувати вже у листопаді, – “слуга народу” Радуцький

Верховна Рада може ухвалити закон про медичний канабіс найближчим часом. Це може відбутися вже у листопаді.

Про це сказав нардеп та голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у коментарі РБК-Україна, передає НСН.

За його словами, комітет врахував усі поправки до законопроєкту й ухвалив його на засіданні 4 листопада.

“Враховано всі зауваження МВС, громадських і пацієнтських організацій. На думку комітету та на думку експертів, цей проєкт закону найбільш збалансований із тих редакцій, які потрапляли до зали Верховної Ради”, зауважив Радуцький.

Він зазначив, що противники законопроєкту, ймовірно, спробують завадити ухваленню документа.

“Проте водночас припускаю, що цього місяця він уже може бути ухвалений”, наголосив Радуцький.

Нардеп нагадав, що, за оцінками МОЗ і ВООЗ, близько 7 млн людей мають потребу в медичному канабісі. Це і військові з симптомами ПТСР, онкохворі, хворі на епілепсію, поранені військові й цивільні з больовими відчуттями.

“У світі існує тільки два препарати вартістю близько 380 доларів і 220 євро – держава не зможе забезпечити всіх такими препаратами. Тому і відбувається легалізація медичного канабісу, щоб Україна змогла сама виробляти ліки на основі медичного канабісу і щоб онкохворі люди могли, наприклад, замість морфію отримувати знеболююче як канабіс”, пояснив Радуцький.

Важлива деталь

“У законі встановлено, що після його ухвалення уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював”, підсумував Радуцький.

Таким чином, медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде. І що також важливо: законопроектом прямо заборонений рекреаційний канабіс, додає співрозмовник.

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