Масове отруєння в містечку для переселенців у Львові – що відомо

Масове отруєння у Львові: 11 мешканців одного з модульних містечок госпіталізували до обласної інфекційної клінічної лікарні з первинним діагнозом гострої кишкової інфекції.

Про це повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, йдеться на сайті Львівської ОВА, передає НСН.

Там зазначили, що серед госпіталізованих — 9 дітей до 17 років. До лікарні вони прибули у стані середньої тяжкості зі скаргами на нудоту, блювання, підвищення температури тіла, частий рідкий стілець.

«При активному огляді медичними працівниками проживаючих у містечку та при зборі епіданамнезу виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей до 17 років. Дані хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів 4-ї міської поліклініки міста Львова. Всього захворіло 32 особи, з них 21 дитина до 17 років», розповіла епідеміологиня.

За її словами, зараз здійснюється комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів: проведено дезінфекцію приміщень у містечку, триває епідрозслідування.

«З метою з’ясування причин та вжиття належних заходів реагування у вогнищі працюють лікарі та медичні сестри 4-ї міської поліклініки міста Львова, працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. У лікарні хворим надається повний комплекс лікувально-діагностичних послуг», додала Наталія Іванченко.

Згідно з інформацією директора Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, усі хворі на момент поступлення у стані середньої важкості.

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