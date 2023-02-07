Легені дитини були забиті арахісом – лікарі у Львові дивом врятували малюка

У Львові медики Охматдит дивом врятували життя дитин, легені якої були забиті шматочками горіхів

У Львівській лікарні Охматдит медики врятували життя малюкові, у якого легені були забиті шматочками арахісу. Вони закликали батьків не давати горіхи дітям, яким ще не виповнилося 3 роки.

Деталі розповіли на сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит у Facebook, повідомляє НСН

Лікарі у Львові дивом врятували малюка

Медики повідомили, що малюк, якому немає й 2 років, поступив до лікарні у тяжкому стані. У нього легені були заповнені шматочками горіхів.

“В Охматдит знову потрапив маленький пацієнт, якому всього 1 рік і 9 місяців – з горіхами в обох легенях. Дитина надійшла в нашу лікарню в надзвичайно тяжкому стані з множинними сторонніми тілами – шматочки від арахісу, які потрапили в обидві легені й становили величезну небезпеку для життя дитини”, – повідомили лікарі.

Наразі малюк перебуває під наглядом лікарів, і хірурги надають усю необхідну допомогу. Шматочки арахісу довелося видаляти ендоскопічним способом. Зараз дитина почувається добре.

“Просимо батьків не давати дітям до 3 років горішки в подрібненому вигляді. Це небезпечно для їхнього життя! Краще їх подрібнити або перетерти. Не ризикуйте дитячим здоров’ям і життям!” – закликали лікарі батьків.

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