Навчальний рік в українських школах зазвичай починається у вересні і закінчується наприкінці травня наступного року. Однак багато учнів і батьків досі не знають, коли почнуться літні канікули у 2023 році.

Про це розповість НСН з посиланням на Факти.

Літні канікули 2023: коли школярі відпочиватимуть

Відомо, що заклади освіти (особливо приватні) самостійно вирішують, коли запроваджувати відпочинок для дітей. Це залежить від погодних умов, епідемічної ситуації та безпеки в регіоні.

На 2023 рік Міносвіти визначило базові дати літнього відпочинку – із 25 травня до 1 вересня.

Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023

У Законі України Про повну загальну середню освіту зазначено, що навчальний рік в українських школах має тривати щонайменше від 175 навчальних днів. Та в умовах війни дія положення призупиняється.

Тому тривалість навчального року і дати його початку та закінчення під час воєнного стану визначаються Кабінетом міністрів України.

У постанові Кабінету міністрів України визначено тривалість навчального року під час дії воєнного стану. Зазначається, що навчальний рік цьогоріч закінчиться 30 червня 2023 року (для абітурієнтів, тобто учнів, які випускаються з 11-го класу).

Коли стартують літні канікули у школах Дніпра

Так, літні канікули у школах Дніпра розпочнуться 3 червня. Відпочиватимуть діти до вересня.

Раніше у Дніпропетровській ОВА розповідали, що навчальний рік 2023 -2024 може стартувати у змішаному форматі.

Очільник ОВА Сергій Лисак наголосив, що до цього часу у школах облаштують укриття.

Раніше ми писали про те, коли і в якому форматі буде свято останнього дзвоника у школах в 2023 році.

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