Ленд-ліз: в РНБО розповіли, коли Україна отримає зброю

Постачання зброї з США до України згідно із законом про ленд-ліз ще не розпочалося.

Поставки очікуються у найближчі місяці. Але, може, доведеться чекати і до вересня.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Ліга.net, передає NNS.

За його словами, під час постачання дотримується певна процедура.

«Ленд-ліз ще не розпочинався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання – коли», сказав він.

Данилов уточнив, що «це може бути липень-серпень, може, вересень».

За його словами, на поставки впливають дуже багато факторів.

«Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібру майже не залишилося», додав секретар РНБО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Коли стане ясно, що ленд-ліз працює – у Зеленського дали відповідь