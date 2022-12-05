Кому з українців спишуть кредити на житло та авто – Гетманцев пояснив деталі

Деяким українцям спишуть кредити на житло та авто. Подробиці розкрив народний депутат, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Про це повідомляє NNS з посиланням на сторінку нардепа у Фейсбук.

Повномасштабне російське вторгнення зламало безліч життів українців. Хтось втратив близьких, а хтось все нажите за життя. Через активні бойові дії постраждало багато житла та іншого майна українців, зокрема те, що було куплено в кредит.

Нещодавно парламент ухвалив законопроєкт у другому читанні, яким пропонується списувати українцям кредити на житло та авто, яке було пошкоджене чи зруйноване під час війни.

Як зазначається в тексті документа, площа квартири, за якою списується кредит, має становити не більше 140 квадратних метрів, а будинку — 250 квадратних метрів. Це житло має бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника.

Кредит на автомобіль буде списаний, якщо знищене авто, станом на 23 лютого, було єдиним в сім’ї позичальника, робочий об’єм двигуна не перевищує 2500 см, заборгованість за договором кредиту не була прострочена більш ніж на 7 днів.

Гетманцев уточнив, що закон набуде чинності через 30 днів після його опублікування.

Спишуть кредити на житло і авто: кроки після введення в дію закону

Упроводж 30 днів Кабмін має прийняти необхідні нормативно-правові акти. Після прийняття цих актів необхідно зафіксувати в установленому цими актами порядку пошкодження чи руйнування свого кредитного житла або знищення єдиного авто. Отримати підтвердні документи. 3вернутися до банку, в якому був взятий кредит, із відповідною заявою, доклавши підтвердні документи.

Подати заявку на списання кредитів можна в період дії в Україні воєнного стану плюс три місяці з дня його припинення.

“Якщо ваше житло знаходиться на окупованій території, також взяте у кредит, цей закон заморожує виконання вами кредитних зобов’язань до перемоги”, зазначив Данило Гетьманцев.

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