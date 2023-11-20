Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ.

Про це глава держави повідомив під час відеозвернення в неділю, 19 листопада, передає НСН.

Замість Тетяни Остащенко новим командувачем став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

“Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних сил України”, заявив український лідер.

За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь у Києві.

“Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів”, заявив президент.

Зеленський зазначив, що зокрема, необхідно від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно.

“Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони”, додав глава держави.

На сайті Офісу президента вже зʼявилися укази про зміни в Медичних силах ЗСУ.

Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Відеозвернення президента

Ще новини України: Комбат ЗСУ закликав мобілізувати 18-20-річних чоловіків, а не «дідів»