Коли ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах – названо дату

ПриватБанк планує відновити можливість здійснення валютних операцій за допомогою терміналу самообслуговування. Ці операції були призупинені з кінця травня.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу банку.

З 29 травня ПриватБанк зупинив приймання доларів та євро у своїх терміналах. Станом на зараз ПриватБанк єдиний банк в Україні, який надавав українцям можливість здійснювати операції з іноземною валютою просто через термінал самообслуговування.

В момент припинення даних операцій, банк не пояснив, чи має намір відновити їх пізніше, як і причин, через які ця послуга припинила діяти. Однак сьогодні в прес-службі ПриватБанку повідомили, що послугу прийому готівкової іноземної валюти буде поновлено.

“Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил”, повідомили в банку.

Проблема з прийомом доларів в Україні

Протягом останніх місяців по всій території України фіксуються випадки, коли обмінники та деякі з банків відмовляються приймати долари через нібито їх “зношений” стан чи через рік випуску. В основному під відмову потрапляють купюри 1996 та 2001 років.

Національний банк України провів низку зустрічей з представниками банків та небанківських установ щодо додаткових комісій за прийом “зношених” банкнот іноземної валюти.

Крім того, НБУ дав роз’яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, вилучені іноземною державою з обігу.

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