Коли почнуть штрафувати жінок за ухилення від військового обліку?

В Україні штрафувати жінок, які не стали на військовий облік поки не збираються. Однак штрафні санкції почнуть вводити після 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, передає NNS.

“Ті, які відмовляються відвідувати лікарів…це закон України..це закон, який зобов’язані виконувати всі громадяни на території України. Тому будуть штрафні санкції, але вже після 2022 року. Тобто рік є у всіх: у керівників організацій, у військовозобов’язаних жінок”, розповів він.

Нагадаємо, Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких мають стати на обов’язковий облік військовозобов’язаних.

Також у відомстві повідомили, яким буде алгоритм постановки жінок на військовий облік.

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Разом з тим у Міноборони розповіли, що призивати жінок на військову службу в Україні планується тільки в крайньому разі. Серед них – введення воєнного стану або особливий період мобілізації.

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