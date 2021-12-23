Жінок із розширеного списку професій братимуть на військовий облік в Україні поступово. Ставати в чергу у військкомат не потрібно.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, передає “Інтерфакс-Україна”. Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

Він пояснює, що новий указ, який вимагає від жінок понад 100 професій стати на військовий облік, уже назрів. Він дасть змогу військовим бачити жінок, яких можливо залучати під час захисту України.

“Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре”, наголосив Залужний.

Яким буде алгоритм постановки жінок на військовий облік?

У Міністерстві оборони України повідомили, яким буде алгоритм постановки жінок на військовий облік. Там зазначили, що він не відрізнятиметься від того, який діє для чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

“Є певний перелік професій, які повинні бути поставлені на облік. Жінка повинна повідомити свого керівника підприємства, з’явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з’ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та по здоров’ю”, сказав Горбач.

Які документи необхідно подати?

Він також розповів, які саме необхідно подати документи для взяття на облік.

“Вона (жінка – ред.) пише заяву, що хоче стати на облік, надає документи (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює)”, зазначив Горбач.

Після чого, за його словами, буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

“Якщо підлягає, то її направлять на військово-лікарську комісію за місцем реєстрації”, резюмував Горбач.

Що за наказ?

Його видало Міністерство оборони 11 жовтня, а набув чинності документ 17 грудня. Ним затвердили перелік спеціальностей та/або професій, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

У переліку є багато поширених професій, зокрема лікарі, програмісти, юристи та водії. Проте там можна знайти й, здавалося б, доволі далекі від військової сфери професії — фотографів, бібліотекарів та навіть фахівців у галузі страхування. Повний перелік професій можна побачити тут.

Хто такі військовозобов’язані?

Згідно з законом про військовий обов’язок і військову службу, це люди, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Стати на військовий облік є обов’язком для представниць перелічених професій, якщо вони підходять за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).