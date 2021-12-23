Взяття жінок на військовий облік – ця новина просто розірвала медіапростір 22 грудня ввечері. Указ, згідно з яким працюючі українки зобов’язані зареєструватися у військкоматах, набув чинності ще 17 грудня. Але тільки вчора про це дуже несподівано для більшості «згадали». Як жінкам стати на військовий облік? Що кажуть у Міноборони? Про це нижче.

Як повідомлялося раніше, серед тих, хто зобов’язаний стати на військовий облік – представниці сотень спеціальностей. По факту – це практично все офіційно працевлаштовані жінки. За недотримання вимог передбачені штрафи. Однак, все ще незрозуміло, куди йти і як взагалі діяти. Можна уявити, що буде відбуватися у військкоматах, якщо мільйони жінок одночасно прийдуть оформлятися.

Як жінкам стати на військовий облік: що кажуть з цього приводу в Міноборони?

Тут обіцяють до Нового року опублікувати інструкцію, як жінкам стати на військовий облік, повідомляє NNS, посилаючись на Фокус.

До Нового року в Україні розроблять алгоритм, за яким жінки зможуть вставати на військовий облік. Про це попередила радниця глави Міноборони Наталія Воронкова.

За її словами, алгоритм і докладна інструкція будуть опубліковані на сайті профільного міністерства або військкоматів.

Наталія Воронкова зазначила, що найближчим часом зв’яжеться з кількома військовими комісаріатами і уточнить, чи є у них план дій після набрання чинності указу Міноборони.

Заступник голови профільного міністерства також припустила, що жінки зможуть встати на обов’язковий військовий облік у режимі онлайн, відправивши необхідний пакет документів.

‘Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, щоб ви відправили свої дані онлайн. Подивимося, чи це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік’, — підсумувала Наталія Воронкова в ефірі ‘Громадського радіо’.

Повний список спеціальностей, на яких поширюється указ – ТУТ.

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