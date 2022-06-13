Війна буде йти стільки, скільки Україні буде потрібно на доведення того, що росія повинна піти з зайнятих територій. Українська влада розглядає два варіанти підсумків війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю радника глави офісу президента Михайла Подоляка виданню “Зеркало”, передає NNS.

“Важке питання”, сказав він у відповідь на питання про те, коли і як ця закінчиться війна.

За його словами, президент України Володимир Зеленський запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після – може початися мирний переговорний процес, де будуть обговорені всі претензії один до одного.

“Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш росії та її трансформація. Інакше вона весь час буде перебувати в пропагандистському угарі, реваншистських настроях і постійно прагнути відновити війну з новою інтенсивністю”, сказав він.

Подоляк зазначив, що в цьому полягає проблема через великі втрати.

“Війна буде йти стільки, скільки Україні буде потрібно на доведення того, що росія повинна піти з наших територій. Це дуже складно і важко, тому що кожен день доказів вимагає життів крутих хлопців”, додав він.

За його словами, необхідно знайти механізм, який зменшить нашу ціну.

“Мені все одно, скільки платить рф. Для нас це висока ціна. Але тим не менш, ми будемо воювати, поки росія не програє”, додав він.

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