Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак розповів, скільки далекобійних систем потрібно ЗСУ, щоб перейти у контрнаступ у війні проти росії.

Про це він сказав в інтерв’ю DW у понеділок, 13 червня, передє NNS.

Радник голови Міноборони нагадав, що Україна отримала і використовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 міліметрів, проте потребує більшої кількості далекобійних артилерійських систем.

“США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Великобританія заявила, що надасть Україні системи MLRS… Наразі Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати можливість перейти у контрнаступ та звільнити нашу землю”, сказав Юрій Сак.

Також він прокоментував ситуацію у Сєвєродонецьку. Він зазначив, що українська армія, як і раніше, контролює завод “Азот”, на території якого ховається велика кількість цивільних осіб.

“Ще один російський бліцкриг провалився через завзятий опір українських солдатів”, сказав Сак.

Водночас, за його словами, з гуманітарного погляду ситуація в Сєвєродонецьку “дуже важка” і схожа на ту, яка була в обложеному Маріуполі, хоча зараз події розвиваються динамічніше.

“Йдуть вуличні бої. В окремих місцях українська армія робить контратаки, які могли б проводитися більш ефективно”, якби Україна в найкоротший термін отримала у розпорядження важке озброєння, наголосив Сак.

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