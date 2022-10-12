Кого зі студентів переведуть на бюджетну форму навчання – подробиці від Мінреінтеграції

Деяких з українських студентів переведуть на бюджетну форму навчання у вишах.

Йдеться про студентів-переселенців та студентів із тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє NNS із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“Сьогодні Урядом прийнято відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням Президента України Володимира Зеленського”, йдеться у повідомленні.

Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти наступні категорії студентів:

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Крім того, документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.

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