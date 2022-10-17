Кличко розповів, скільки дронів летіло на Київ і поділився деталями масштабної атаки росіян.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, зранку 17 жовтня росія випустила у бік Києва 28 дронів-камікадзе, передає NNS.

Кличко уточнив, що росіяни спробували атакувати столицю, щоб створити гуманітарну катастрофу і залишити людей без опалення та електроенергії.

“Вони не воюють з українськими військовими. Їм потрібні гуманітарна катастрофа”, сказав Кличко на брифінгу.

У своєму Телеграмі мер Києва додав, що завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість “летючих терористів” збили.

“В Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них – в житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Раніше врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами. Нещодавно дістали тіло загиблої жінки. А потім врятували одну літню жінку. За попередніми даними, ще одна людина перебуває під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, розповів Кличко.

Наразі відомо, що внаслідок руйнування житлового будинку в Шевченківському районі Києва, в який влучив дрон, загинуло 3 людей, 19 осіб врятували, 4 постраждали. Інформація про потерпілих уточнюється.

Атака дронами Києва

Росіяни вранці 17 жовтня атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку Києва дронами та влучання у житловий будинок, наголосивши, що росіянам українців зламати не вдасться:

“Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога”.

Масштабна атака Києва дронами 17 жовтня – все, що відомо (фото, відео)