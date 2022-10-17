Масштабна атака Києва дронами 17 жовтня – все, що відомо (фото, відео)

Вранці 17 жовтня сталася масштабна атака Києва дронами. Станом на 09:00 тривога у столиці триває вже понад дві години. Окупанти б’ють по центру міста. Працює ППО, але є влучання, передає NNS.

Російські військові вранці 17 жовтня атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Атаки йшли хвилями — після перших вибухів трохи раніше сьомої ранку, ворог атакував знову — вже після восьмої години.

Проліт дрону над Києвом

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко — удари прийшлися по Шевченківському району. Чи цілилися окупанти в одне й те саме місце, поки що невідомо. Під час перших прильотів влучили у нежитлову будівлю, але навколишні житлові будинки зазнали пошкоджень.

На місці вибухів працюють пожежники та медики. Внаслідок атаки є постраждалі — про це повідомили у поліції, але кількість не уточнили. Наголошується, що їм на допомогу прийшли першими патрульні поліцейські, які прибули на місце.

Мер міста також опублікував уламки одне з дронів-камікадзе. На ньому видно напис “Герань-2”, тому російські військові переназвали іранських “шахідів”.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні працюють сили ППО.

Станом на 09:00 у Києві зафіксовано 4 прильоти. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Навчальні заклади у Києві переведено у понеділок на дистанційний режим роботи.

В мережі публікують відео атаки

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