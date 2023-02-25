Хвороба Паркінсона: як безкоштовно отримати ліки – алгоритм дій

Ліки при хворобі Паркінсона включені в програму “Доступні ліки”. Це означає, що українці можуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою.

Як передає НСН, про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Всього в програмі передбачено 6 торгових назв препаратів. Міжнародні непатентовані назви – Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa).

Щоб почати отримувати ліки при хворобі Паркінсона потрібно:

1. Звернутися до невролога. Лікар складе індивідуальний план лікування та внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. На основі плану лікування невролог випише перший рецепт. Наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

На час війни рецепт може бути електронний або паперовий. При відсутності світла або інтернету лікар випише паперовий рецепт на Формі рецептурного бланку №1. Паперовий рецепт лікар має засвідчити своїм підписом та печаткою.

2. З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою “Доступні ліки”.

Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

3️. Покажіть електронний або паперовий рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна через дашборд на сайті НСЗ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. На 2-й сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.

зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 .

. через чат-бот «Спитай Гриця» https://t.me/SpytaiGrytsia_bot.

Ще новини України: