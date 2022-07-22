Хто зі студентів втрачає право на відстрочку від призову під час мобілізації

Деякі студенти під час мобілізації тимчасово втрачають право на відстрочку від призову.

В Україні триває загальна мобілізація населення, від якої звільнені студенти та люди, що пов’язані з викладанням й освітнім процесом.

Однак є винятки – це абітурієнти, які закінчили бакалаврат й збираються вступати на магістратуру, адже тоді вони офіційно не мають статусу студента.

Про це йдеться в законі “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, передає NNS, з посиланням на Апостроф.

Відповідно до закону студенти денної та дуальної форми навчання, що здобувають освіту у професійних, професійно-технічних, передвищих та вищих навчальних закладах, та асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти не підлягають призову на особливий період, тобто під час воєнного стану.

Водночас військовозобов’язані, які вже випустилися з бакалаврату та ще не вступили офіційно на магістратуру, формально не є студентами та можуть бути мобілізовані до ЗСУ.

Під час вступних іспитів і до моменти оприлюднення списку зарахованих на новий навчальних рік такій людині можуть вручити повістку.

Як відомо, остаточно сформовані списки вступників оприлюднюють 1 вересня, а влітку студенти, які планують вступити на магістратуру, втрачають право на відстрочку.

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