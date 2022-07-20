Уже кілька місяців українцям роздають повістки у громадських містах – на пляжах, у нічних клубах, на АЗС і навіть у церквах. На думку юристів більшість таких повісток виписані з порушеннями закону, а що кажуть військові з цього приводу.

Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Величезних черг до військкоматів, як у перші дні повномасштабного вторгнення, вже немає. Але добровольців як і раніше вистачає.

Військові роздачу повісток в такій формі теж не особливо підтримують. Бо бояться отримати в окопі дезертира. У критичній ситуації такий новобранець може підвести.

“Ті, хто не хоче, як то кажуть, накладе в штани. Ну і відправляти гарматне м’ясо – теж не вихід”, кажуть добровольці.

У військкоматах виправдовуються, що вони виконують завдання командування. Але в штабі Сухопутних військ це не підтверджують і навіть скаржаться на територіальні центри комплектації.

Вони пояснюють, що держава повинна знати, скільки в Україні є потенційних захисників і частина повісток – для уточнення інформації.

Крім того, запевняють, що людей з вулиці, колишніх п’яниць, порушників і так далі – на фронт відправляти не будуть.

“Як і в мирний час, так і зараз – завдання з територіальних центрів ніхто не знімав. Це якраз і є уточнення даних. Тут кожен начальник Територіального центру по-своєму підходить. У нього свої плани щодо вручення повісток. З метою покарання, вважаю це неправильно. З метою покарання існує інше законодавство – адміністративне, кримінальне”, пояснив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Нагадаємо, петиція на сайті президента про заборону роздачі повісток у громадських місцях набрала необхідні 25 тисяч голосів. А значить, президенту потрібно буде її розглянути.

У тексті петиції також зазначено, що потрібно оприлюднити інформацію про хвилі мобілізації, якої де-юре так і не було.