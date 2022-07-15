Петиція на сайті президента щодо заборони видавати повістки на вулиці, АЗС та блокпостах набрала необхідну кількість голосів всього за два тижні і тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті “Електронні петиції”, передає NNS.

Так, ініціативу було зареєстровано 29 червня. Станом на 15 годину 15 липня, вона набрала 25 468 голосів, тобто вже більше від необхідного для розгляду заяви президентом.

Автор петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, а також мобілізувати в першу чергу охочих, та оприлюднити інформацію про хвилі мобілізації.

Він зазначає, що обов’язок розробити черговість мобілізації покладено на Генеральний штаб ЗСУ, проте інформація про це зберігається у секреті. Таким чином, українці не мають жодних юридичних можливостей захистити себе у разі “неправомірної мобілізації”.

За словами ініціатора документа, це призводить до того, що вмотивовані громадяни, які мають бойовий досвід та бажання захищати Україну від російських окупантів, змушені чекати тижнями, аби вступити до лав ЗСУ. В той же час, воювати відправляють людей, яких набрали просто з вулиці, без досвіду та достатньої мотивації.

Також, за словами автора, подекуди відбуваються порушення під час видачі повісток. Мова йде про підписання документа без вказівки прізвища, при цьому повністю документ заповнюється вже вдома. Крім цього, він зазначає, що інколи повістки видаються “не дуже законно”, а людей забирають у військкомати прямо з черг на АЗС.

Своїми діями ініціатор і підписанти хочуть домогтися, аби військовослужбовців набирали насамперед серед мотивованих українців, охочих воювати. Окрім цього, вони просять повністю заборонити видавання повісток у будь-яких місцях, крім військкоматів. Також автор та понад 25 тисяч українців вважають за необхідне оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації.

Фото: Телеграм/Хороші Чернівці

Мобілізація і повістки: відповіді на найпоширеніші запитання