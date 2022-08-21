Хто з українців зможе отримувати до 22 тисяч гривень щомісячної допомоги.

В Україні затвердили спеціальну виплату допомоги людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої країни та членів їхніх сімей.

Новий закон, який вже підписав Президент України, набуде чинності з січня наступного року.

Про це передає NNS з посиланням на Апостроф.

Відповідно до Закону №2454-IX від 27.07.2022 “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян” право на допомогу отримають жителі країни, які з 2014 року отримували ці нагороди:

звання Героя України із орденом “Золота Зірка”. Розмір допомоги цього року становить 21 528 грн. гривень щомісяця;

орден Богдана Хмельницького трьох ступенів – 14 352 гривень;

орден “За мужність” трьох ступенів та орден княгині Ольги трьох ступенів – 7 176 гривень.

Якщо герой України вже не може отримати виплати, кошти в розмірі мінімальної зарплати отримає хтось із найближчих родичів загиблого.

Порядок призначення та виплати такої допомоги та перелік документів, які потрібно мати для призначення, встановлює уряд України.

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