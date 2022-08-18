Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо одноразової грошової виплати українцям, які постраждали під час війни.

Про це NNS дізнався з повідомлення першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка.

Виплати будуть надані сім’ям загиблих та людям, які отримали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану.

Зокрема, мова йде про журналістів, працівників об’єктів критичної інфраструктури та уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Нардепи встановили такі розміри виплат:

1 мільйон гривень – якщо людина загинула;

від 200 до 800 тисяч гривень – у разі встановлення інвалідності від 3-ї до 1-ї груп.

Гроші виплатять за рахунок резервного фонду бюджету та надходжень від інших країн, міжнародних організацій і грантів.

«Ще у травні, після відвідин Миколаєва, я ініціював обговорення цього законопроєкту. Адже з перших днів війни сотні тисяч держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів ризикуючи своїм життям і здоров’ям забезпечують роботу країни та допомагають показувати світу правду про дії терористичної росії», зазначив Олександр Корнієнко.

Він додав, що на жаль, під час виконання цієї роботи є випадки загибелі та поранень, і держава має подбати про своїх героїв та їх рідних за неоціненний вклад в перемогу.

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