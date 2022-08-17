Українці можуть отримати грошову компенсацію до 30000 євро від Європейського суду з прав людини.

Громадяни України, які постраждали через російську агресію, можуть отримати ще один вид фінансової допомоги – від 5000 до 30000 євро. На компенсацію претендують ті, хто втратив житло чи інше майно. Ті, хто втратив близьких, чи постраждав сам.

Про це NNS дізнався з повідомлення Мінцифри.

Як отримати компенсацію до 30000 євро

Щоб отримати компенсацію потрібно подати заявку протягом чотирьох місяців від того часу, як громадянин України постраждав від російської агресії. Проте зробити це потрібно не пізніше 16 січня 2023 року.

Інструкція з подавання заявки:

Заповняєте форму за цим посиланням – https://espl.com.ua/

Завантажуєте документ на комп’ютер, роздруковуєте його, кладете у конверт та вписуєте адресу ЄСПЛ (вона буде автоматично сформована на сайті під час заповнення анкети).

Надсилаєте конверт з документами в одному з відділень Укрпошти (послуга безоплатна).

Електронна форма для формування заяви до Європейського суду з прав людини була реалізована швейцарсько-українською Програмою EGAP, яка виконується Українською Генсільською спілкою з прав людини та Фондом Східна Європа.

Які документи можуть знадобитися для подачі заяви

Перелік документів у кожній справі є індивідуальним та залежить від обставин справи.

Але загалом необхідно мати:

докази фактів порушень прав та причетності росії (фото, відео, пояснення свідків, заяви до органів влади та відповіді на них)

факт звернення до правоохоронних органів України та росії (витяг з ЄРДР та скріншот заяви до Слідчого комітету РФ)

документ, що підтверджує особу заявника (копія паспорта чи іншого подібного документа)

документ щодо права власності на пошкоджене майно

документ щодо факту руйнування чи пошкодження майна, смерті родича, завдання тілесних ушкоджень.

та інші докази, які підтверджують твердження заявника щодо порушень.

Зверніть увагу, ви можете оформити заявку замість свого родича, якщо він/вона не може подати її самостійно. Розглядатиметься заява до одного року.

Виникли запитання щодо фінансової допомоги від Європейського суду з прав людини? Звертайтеся до громадської приймальні Української Генсільської спілки з прав людини за місцем перебування.

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