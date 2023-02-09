Хто з педагогів має право на відстрочку від мобілізації – роз’яснення

В Україні було подовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Хто з педагогів має право на відстрочку від мобілізації.

Як передає НСН, юристка Марія Звягінцева з ГО “Юридична сотня” пояснила, хто із педагогічних та науково-педагогічних працівників не підлягає мобілізації.

Хто з вчителів не підлягає призову

За словами фахівчині, відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію” під час воєнного стану не підлягають призову:

наукові і науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

Хто з педагогів має право на відстрочку від мобілізації

Для відстрочки є дві умови:

робота в закладі освіти має бути основною;

зайнятість педагога повинна бути не менше ніж 0,75 ставки.

Учитель, який працює на 0,5 ставки, не отримає відстрочки від мобілізації. Технічні працівники закладів освіти теж не мають права на відстрочку.

Чи може школа забронювати працівників

Школа не може подати бронь на педпрацівника – учителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна “бронювати”, до того ж це нелогічно, оскільки відстрочка діє безтерміново, а підтвердити її наявність можна документами від роботодавця.

Юристка також наголосила, що вручення повісток неповнолітнім юнакам у жодному разі не означає мобілізацію – вони мають стати на військовий облік як призовники в 17 років.

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