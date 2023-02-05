Загальна мобілізація – чи можуть покарати чоловіків, які залишаються за кордоном під час війни

З 24 лютого 2022 року в Україні триває повномасштабна війна. Оголошено воєнний стан і мобілізацію. Яке покарання передбачено для чоловіків призовного віку, які поїхали за кордон після 24 лютого 2022 року

Як бути з тими, хто покинув Україну після початку війни в Україні? Чи передбачається покарання для чоловіків призивного віку, які поїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, розповідає НСН

В Україні військовозобов’язаними вважаються чоловіки від 18 до 60 років, що придатні для військової служби. Юристка Вікторія Тютюнникова прокоментувала ймовірне покарання для чоловіків призивного віку, які покинули територію України після початку повномасштабного вторгнення.

Чи можуть покарати чоловіків, які залишаються за кордоном під час війни

Експертка відмітила, що таким громадянам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Так, українці від 18 до 60 років, які під час війни перебували за межами нашої держави, по поверненні в Україну повинні будуть сплатити штраф у розмірі від 3,4-5,1 тис грн.

Якщо ж чоловік перетнув кордон нелегально, то до попередніх цифр необхідно буде сплатити ще 3,4-8,5 тис грн.

Кримінальна відповідальність передбачається для чоловіків, які отримали повістки від військкомату, а після цього втекли з країни. Їм загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.

Чи передбачається покарання для чоловіків, які виїхали за кордон до 24 лютого?

Юрист Ростислав Кравець розповів, що адміністративна або кримінальна відповідальність не загрожує військовозобов’язаним чоловікам, які виїхали за межі України до 24 лютого 2022 року.

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Мобілізація в Україні — що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон незаконно