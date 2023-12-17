Лідер гурту “Бумбокс” та військовослужбовець ЗСУ Андрій Хливнюк закликає українців долучатися до війська, а не чекати рекрутингу чи повістки, передає НСН.

Музикант пояснює, що зараз в українців має бути одна спільна мета — відбити ворога.

“Це наше єдине завдання. Бо ці люди наплювали на всі свої обіцянки, на всі наші брудершафти, вибачте, які відбувалися всі ці роки, на всі ці документи. Всі ті міста, у які вони так любили приїхати, погуляти, сісти за стіл великий. Вони почали їх розвалювати “артою” разом з мирними жителями. Ось на це треба вважати і відбитися від цього лайна. Ось, яка наша задача. Ми не можемо жалітися, що все йде не так, а робити, щоб все йшло так”, каже Андрій.

Андрій Хливнюк закликає українських громадян не чекати поки прийде повістка, а зробити все можливе для того, щоб наша країна розгромила росію на полі бою якомога швидше.

“Чого ви чекаєте друзі? Ви чекаєте повістки?”, запитує військовослужбовець.

На переконання артиста, не варто розраховувати на те, що війна закінчиться скоро.

“Це надовго. Це на все наше з вами життя. Ми не можемо просто перечекати. Це неможливо. Ми мусимо всі й кожен на своєму рівні долучитися до цієї війни”, сказав Хливнюк в інтерв’ю YouTube-каналу “Пряма червона”.

Життя українців змінилося і тепер кожен, окрім мирної професії, мусить опанувати і якусь військову.

“Навіть наші друзі, партнери, які нам допомагають, думають, що перечекають цю війну. Вони дуже сильно помиляються. Її неможливо перечекати. Сенцов штурмує посадки у свої 43+. Непотрібно чекати ніякого рекрутингу. Наше життя змінилося. Не треба чекати повістки”, зазначає захисник.

Кожен має долучитися, а не стояти осторонь, закликає лідер гурту “Бумбокс”.

“Це війна. Закінчуються люди. Вони гинуть, вигорають, травмуються. Потрібні нові люди”, каже Андрій Хливнюк.

Андрій Хливнюк закликає українців долучатися до війська. Відео

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