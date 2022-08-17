Картки ПРОСТІР прийматимуть всі платіжні термінали в Україні

До кінця року картки національної платіжної системи ПРОСТІР прийматимуть до оплати всі платіжні термінали в Україні.



Про це повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як зазначили в пресслужбі, це стало можливим завдяки підключенню АТ “Укрсиббанк” до НПС “ПРОСТІР” та налаштуванню усієї мережі платіжних терміналів банку на обслуговування карток національної платіжної системи.

Оновлення термінальної мережі АТ “Укрсиббанк” відбувається поетапно та завершиться до кінця 2022 року, більшість терміналів буде налаштовано упродовж двох наступних місяців.

“Забезпечення можливості приймання карток ПРОСТІР у всій платіжній інфраструктурі України є однією зі стратегічних цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року”, йдеться в повідомленні.

НПС “ПРОСТІР” – національна карткова платіжна система, створена Національним банком України. Учасниками системи є 55 установ. Картка ПРОСТІР приймається до оплати у термінальній мережі на території України.

Нагадаємо, банківські картки української національної платіжної системи ПРОСТІР прийматимуть за кордоном. Цьому сприятиме співпраця з китайською UnionPay International.

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