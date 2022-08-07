Як дізнатися IBAN картки ПриватБанку

Як дізнатися IBAN та реквізити картки Приватбанку.

Про це NNS дізнався з повідомлення Факти ICTV.

IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунку.

Його призначення – спрощення операцій між банками різних країн. Це стандартна система банківського рахунку в державах Євросоюзу.

Як дізнатися IBAN за допомогою Приват24

Щоб знайти реквізити своєї картки, вам знадобиться додаток Приват24.

Перейдіть у мобільний додаток Приват24.

Авторизуйтесь за допомогою паролю.

На головній сторінці оберіть свою картку – натисніть на неї.

У правому верхньому куті натисніть на значок Налаштування.

Знайдіть та оберіть пункт Реквізити картки.

На екрані ви побачите свій IBAN, власний рахунок та валюту картки, МФО банку та інше.

За допомогою вебверсії Приват24

Якщо ви не маєте мобільного додатку, можете скористатися сайтом Приват24.

Перейдіть за посиланням та авторизуйтесь.

У головному меню оберіть пункт Перекази – SWIFT.

Серед реквізитів різних країн знайдіть категорію Інша валюта.

Перед вами з’явиться ваша картка та кнопка Отримати реквізити – натисніть на неї.

На екрані ви побачите свої реквізити та IBAN картки.

До речі, їх можна завантажити, натиснувши на відповідну кнопку.

Інші способи

Дізнатися свій IBAN ви можете у будь-якому відділенні Приватбанку. Необхідно просто звернутися до спеціаліста – ваші реквізити вам надрукують.

Також є варіант – скористатися терміналами самообслуговування:

В меню оберіть Мої налаштування.

Там знайдіть Реквізити.

Ви можете просто переглянути, або ж роздрукувати свій IBAN.

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