Як дізнатися IBAN картки ПриватБанку

Як дізнатися IBAN та реквізити картки Приватбанку.
Про це NNS дізнався з повідомлення Факти ICTV.
IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунку.
Його призначення – спрощення операцій між банками різних країн. Це стандартна система банківського рахунку в державах Євросоюзу.
Як дізнатися IBAN за допомогою Приват24
Щоб знайти реквізити своєї картки, вам знадобиться додаток Приват24.
- Перейдіть у мобільний додаток Приват24.
- Авторизуйтесь за допомогою паролю.
- На головній сторінці оберіть свою картку – натисніть на неї.
- У правому верхньому куті натисніть на значок Налаштування.
- Знайдіть та оберіть пункт Реквізити картки.
- На екрані ви побачите свій IBAN, власний рахунок та валюту картки, МФО банку та інше.
За допомогою вебверсії Приват24
Якщо ви не маєте мобільного додатку, можете скористатися сайтом Приват24.
- Перейдіть за посиланням та авторизуйтесь.
- У головному меню оберіть пункт Перекази – SWIFT.
- Серед реквізитів різних країн знайдіть категорію Інша валюта.
- Перед вами з’явиться ваша картка та кнопка Отримати реквізити – натисніть на неї.
- На екрані ви побачите свої реквізити та IBAN картки.
До речі, їх можна завантажити, натиснувши на відповідну кнопку.
Інші способи
Дізнатися свій IBAN ви можете у будь-якому відділенні Приватбанку. Необхідно просто звернутися до спеціаліста – ваші реквізити вам надрукують.
Також є варіант – скористатися терміналами самообслуговування:
- В меню оберіть Мої налаштування.
- Там знайдіть Реквізити.
- Ви можете просто переглянути, або ж роздрукувати свій IBAN.
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