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Як дізнатися IBAN картки ПриватБанку

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Як дізнатися IBAN

Як дізнатися IBAN та реквізити картки Приватбанку.

Про це NNS дізнався з повідомлення Факти ICTV.

IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунку.

Його призначення – спрощення операцій між банками різних країн. Це стандартна система банківського рахунку в державах Євросоюзу.

Як дізнатися IBAN за допомогою Приват24

Щоб знайти реквізити своєї картки, вам знадобиться додаток Приват24.

  • Перейдіть у мобільний додаток Приват24.
  • Авторизуйтесь за допомогою паролю.
  • На головній сторінці оберіть свою картку – натисніть на неї.
  • У правому верхньому куті натисніть на значок Налаштування.
  • Знайдіть та оберіть пункт Реквізити картки.
  • На екрані ви побачите свій IBAN, власний рахунок та валюту картки, МФО банку та інше.

За допомогою вебверсії Приват24

Якщо ви не маєте мобільного додатку, можете скористатися сайтом Приват24.

  • Перейдіть за посиланням та авторизуйтесь.
  • У головному меню оберіть пункт Перекази – SWIFT.
  • Серед реквізитів різних країн знайдіть категорію Інша валюта.
  • Перед вами з’явиться ваша картка та кнопка Отримати реквізити – натисніть на неї.
  • На екрані ви побачите свої реквізити та IBAN картки.

До речі, їх можна завантажити, натиснувши на відповідну кнопку.

Інші способи

Дізнатися свій IBAN ви можете у будь-якому відділенні Приватбанку. Необхідно просто звернутися до спеціаліста – ваші реквізити вам надрукують.

Також є варіант – скористатися терміналами самообслуговування:

  • В меню оберіть Мої налаштування.
  • Там знайдіть Реквізити.
  • Ви можете просто переглянути, або ж роздрукувати свій IBAN.

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