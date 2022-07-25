Із серпня в Україні встановлені нові тарифи на газ

Кабмін встановив нові тарифи на газ. При цьому лише новими цінами не обійдеться: уряд вирішив скоротити споживання газу на 10 відсотків.

Нові умови для ринку газу викладено в документі, розробленому Кабміном. Йдеться про “Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку природного газу”, яке було затверджено 19 липня, передає NNS.

Уряд зафіксував різну ціну на газ для окремих груп споживачів – для підприємств теплової комунальної енергетики, тарифи для бюджетної сфери та інших споживачів.

Нові тарифи на газ

Для підприємств теплової комунальної енергетики, які постачають тепло та гарячу воду населенню, тариф становитиме 7420 гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ. Така ціна на газ встановлюється з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Тариф на газ для установ бюджетної сфери встановлено на рівні 16 390 гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ.

Для решти споживачів вартість тисячі кубометрів газу становитиме 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ.

Згідно з постановою, за такими тарифами компанія Нафтогаз постачатиме цим споживачам природний газ з 1 серпня 2022 року.

Також у постанові Кабмін затвердив обмеження обсягів споживання газу. Фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021 – 2024 роки.

Регулюватимуть споживання за допомогою тарифів

Для всіх категорій споживачів встановлять нові норми, які будуть на 10% нижчі від тих, що були закріплені трирічними договорами, раніше укладеними між ними та Нафтогазом. При перевитраті газу понад цю норму, очевидно, “включатимуться” ринкові тарифи на газ, за якими потрібно буде заплатити за кожен “зайвий” кубометр.

Тому зниження температури у приміщеннях цієї зими неминуче. Найрозумніше, що можна зробити у цій ситуації – максимально утеплити приміщення перед опалювальним сезоном. Чим нижчими будуть втрати тепла, тим комфортніше буде у квартирах, школах та інших приміщеннях.

При цьому тарифи на газ для населення вирішено залишити на рівні минулого опалювального сезону. Щоправда, законопроект про мораторій на комунальні послуги наразі не затвердили. Рада відправила його на доопрацювання.