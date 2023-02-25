Діти, яких пропагандисти показали на концерті окупантів у “Лужниках”, дійсно пережили блокаду та окупацію Маріуполя. А мати 15-річної дівчинки, яку представили як Анну Науменко і яку змусили дякувати “дяді Юрі”, загинула під час обстрілів.

Про це йдеться в розслідуванні видання “Важливі історії”, передає НСН.

Журналісти з’ясували, що поряд з Анею, яка говорила, що “дядя Юра сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя”, стояла її молодша сестра Кароліна.

Що відомо про дітей, яких показали на “шабаші” в “Лужниках”

Сім’я Ані та Кароліни з Маріуполя спочатку ховалася від обстрілів у Будинку культури (колишній “ДК будівельників”) у Лівобережному районі, а потім – у будівлі Лівобережної адміністрації. Їхню мати вбило осколками на початку квітня 2022 року.

Хлопчика в чорній шапці та сірій куртці, якого також пропагандисти показали в “Лужниках”, звуть Костя Ващишин. Він із сім’єю ховався від бомбардувань там, де й родина Науменко. Його батьки вижили, мешкають в окупованому Маріуполі, причому мати працює в окупаційній “адміністрації” міста.

Крім того, з’ясувалося, що щонайменше трьох дітей, показаних у “Лужниках”, пропагандисти возять по шоу разом із “дядею Юрою” та їхніми мамами. Це 6-річна Саша (мати – Наталія Ситник ), а також син і дочка Наталії Коваль.

Нагадуємо, 22 лютого на російському шабаші в “Лужниках” виступив російський доброволець-окупант з Челябінська Юрій Гагарін з позивним “Ангел”. Його представили як рятувальника 367 дітей з Маріуполя. Деякі з дітей були на сцені та дякували йому.

Коли слово дали Анні Науменко, дівчинка забула слова.

“Спасибі дядькові Юрі… за те, що він врятував… мене, мою сестру і сотні інших дітей в Маріуполі…”, сказала вона нібито крізь сльози і заявила, що забула подальший текст.

Ведуча одразу ж змусила дівчину обіймати “дядю Юру”.

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