“єСубсидія” за аналогією з “єПідтримкою”: в Україні можуть запустити нову програму

В Офісі президента припускають запуск в Україні програми “єСубсидія” з виплатами на картку, які можна буде витратити лише на оплату комунальних послуг.

Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма припускає запуск програми “єСубсидія” за аналогією з програмою “є Підтримка”,

“Будемо її (програму “підтримка” – ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити “єСубсидію”?”, сказав він в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії.

“Сама “єПідтримка” щомісяця поповнюватиметься новими напрямками та продуктами. І паралельно з’явиться ще десяток таких продуктів”, підсумував Ростислав Шурма.

Що таке “єПідтримка”?

“єПідтримка” – це програма підтримки, за якою українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень.

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Ці гроші можна витратити тільки на певні категорії: книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, на концерти або на поїздки Україною і таким чином підтримати бізнес, який найбільше страждає через карантин.

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