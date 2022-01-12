“єСубсидія” за аналогією з “єПідтримкою”: в Україні можуть запустити нову програму

В Офісі президента припускають запуск в Україні програми “єСубсидія” з виплатами на картку, які можна буде витратити лише на оплату комунальних послуг.
Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.
Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма припускає запуск програми “єСубсидія” за аналогією з програмою “є Підтримка”,
“Будемо її (програму “підтримка” – ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити “єСубсидію”?”,сказав він в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
За його словами, йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії.
“Сама “єПідтримка” щомісяця поповнюватиметься новими напрямками та продуктами. І паралельно з’явиться ще десяток таких продуктів”, підсумував Ростислав Шурма.
Що таке “єПідтримка”?
“єПідтримка” – це програма підтримки, за якою українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень.
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Ці гроші можна витратити тільки на певні категорії: книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, на концерти або на поїздки Україною і таким чином підтримати бізнес, який найбільше страждає через карантин.
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