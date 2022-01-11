Продуктові картки в Україні: економіст розповів, що це і хто зможе отримати

Економіст Павло Кухта розповів, хто і на яку сумму зможе отримати електронні продуктові картки в Україні.

За його словами, це можуть бути люди, що вже отримують субсидію. А розмір виплат на їжу, ймовірно, може сягати 1000 гривень.

Про це експерт Кухта розповів у інтервʼю Новини.LIVE, передає NNS.

Продуктові картки в Україні – кому і скільки

Він пояснив, що внаслідок кризи енергоносіїв зростають і далі зростатимуть ціни на продовольство.

“Така тенденція простежується по всьому світу і Україна тут не унікальна. Для малозабезпечених верств — це суттєвий удар по гаманцю, тому запровадження карток на продукти для них — це правильна ідея з боку влади. Такі підходи застосовуються у західних країнах. Добре, що дискусія сфокусувалась в цьому руслі”, зазначив експерт.

Павло Кухта розповів, що таке можливе нововведення відрізняється від радянських “талонів”.

“Попри маніпуляції у медійному полі, мовляв, це радянська система із картками на продукти, насправді це далеко не так. Тоді це була карта на продукти, які видавали не більше певної кількості в одні руки”, пояснив фінансист.

І, як приклад, навів систему США з подібними картками на продукти.

“Американська система, де подібні картки діють ще з 30 років минулого століття, взагалі не така (швидше за все в Україні буде аналог. — ред). Це гроші від держави на купівлю їжі — “єПітримка” в “Дії”. Умовно, це та ж сама 1 тис. грн, але на ці гроші можна купувати не книги, а їжу. У кого “Дії” нема, можна надрукувати захищені чеки для отоварення в магазинах”, розповів експерт.

Хто може отримати карту на продукти

“Я би орієнтувався на кількість субсидіянтів (станом на початок вересня 2021 року житлові субсидії отримують 2,4 млн. домогосподарств. — ред). Можливо третина домогосподарств, а можливо, і половина. Все залежить від наявних ресурсів. Найперше допомагати треба найбіднішим, а далі вже залежно від ресурсів можна розширити на більшу групу осіб”, заявив Кухта.

Яку суму можуть видавати

“Умовно – тисяча гривень. Принаймі, така цифра звучить, як щось приблизне в тому напрямку. Однак уряд має прорахувати детальніше”, розповів фінансист.

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