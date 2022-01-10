Неповнолітні зможуть отримати тисячу гривень за COVID-вакцинацію – президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити відповідну програму.

Про це повідомили в Офісі президента, передає NNS.

Гроші за вакцинацію у межах програми «єПідтримка» зможуть отримати українці віком від 12 до 18 років. Головна умова ㅡ пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Наразі, як відомо, по тисячі гривень можуть отримати повнолітні громадяни України, які отримали два щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство охорони здоров’я дозволило вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років. Щеплення робитимуть препаратом від Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

У Мінекономіки розповіли, що за програмою “єПідтримка” за три тижні громадянам вже виплачено майже 6,4 млрд грн. Понад 1 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили.

Так, найпопулярнішими стали:

книжкові магазини ㅡ на них витратили 361 млн грн;

кінотеатри (300 млн грн);

театри, концерти та розважальні послуги (138 млн грн);

пасажирські залізничні та авіаперевезення (134 млн грн);

спорт (90 млн грн).

“єПідтримка” – це програма підтримки, за якою українці, що пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень.

Щоб отримати допомогу, треба оформити спеціальну картку у банку та подати заявку в «Дії».

Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите — рахунок закриють. Зняти їх із картки, переказати на іншу картку чи витратити на інші категорії товарів та послуг не вийде.

Розраховуватися цими грошима можна буде онлайн та офлайн, але лише в зазначених категоріях українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть COVID-тисячу в разі оплати карткою за допомогою МСС-кодів.